Endişeler artıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Farmasötik Toksiloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Erdem, Erzincan İliç’teki maden ocağında 9 işçinin altında kaldığı zehirli liç kaymasına ilişkin “Çok büyük bir kütle hareketi var. Farklı farklı riskler de var. Sadece siyanür değil. Fakat bu risklerin hem siyanür hem de ağır metaller düzeyinde çevre ve insan sağlığı boyuntunda hem toprak hem hava hem suda bir takım analizlerle izlendiğini gördük” dedi.

Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur da, “Siyanürle, ağır metallerle ilgili yaşanacak sıkıntılar hakkında endişelerimiz gün geçtikçe artacak. Şu an çok kaygılıyız, böyle bir bölgede siyanür ile ilgili halk sağlığı için yaşanacak sıkıntıların endişesindeyiz. Bizi yönetenlerin, yönettiğini sanan kişilerin burada zarar görecek, kanserinden merkezi sinir sitemi hastalıklarına kadar, siyanürden etkilenen insanların başına gelebilecek her türlü sağlık sorununda bunu sosyal devlet ilkesiyle üstesinden gelinmesi konusunda katkılarını bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Erzincan - Anka

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