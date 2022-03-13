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13 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Enerji enflasyonunda zirvedeyiz

13 Mart 2022, Pazar 00:15
ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE AKARYAKITTA AB ORTALAMASI YÜZDE 27 OLAN YILLIK FİYAT ARTIŞI, TÜRKİYE’DE YÜZDE 90 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

ELEKTRİK 24, D.GAZ 41, AKARYAKIT 26

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında yıllık artış ortalaması, 27 ülkeden oluşan AB’de yüzde 27. Yıllık artışlarda AB ortalaması elektrik fiyatlarında yüzde 24, doğalgazda yüzde 41, akaryakıtta yüzde 26.

 

AKARYAKIT YÜZDE 110 ZAMLANDI

Ocak 2021-Ocak 2022 arasını kapsayan son bir yılda akaryakıt fiyatlarında yüzde 110 artışla birinci olan Türkiye, elektrik fiyatlarının da yüzde 96 ile en çok arttığı ikinci ülke olarak kayıtlara geçti.

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Enerji enflasyonunda zirvedeyiz

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıta zamları sonrasında Türkiye, yıllık enerji enflasyonunda Avrupa’da zirvedeki yerini aldı!ata

Türkiye’de elektrik, doğal gaz ve akaryakıta art arda gelen zamlara tepkiler sürerken, Avrupa’da son bir yılda enerji fiyatlarının en çok arttığı ülke Türkiye oldu. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamlardan oluşan yıllık enerji enflasyonu Ocak 2022 itibariyle Türkiye’de yüzde 90 oldu. Yıllık enerji enflasyonu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise ortalama yüzde 27 olarak gerçekleşti. Ocak 2021 ile Ocak 2022 arasını kapsayan son bir yılda akaryakıt fiyatlarının en çok arttığı ülke de yüzde 110 ile Türkiye oldu. Türkiye yüzde 96 ile elektrik fiyatlarının en çok arttığı ikinci ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye doğal gaz enflasyonunda ise yüzde 56 artışla Avrupa ülkeleri arasında 11. sırada yer aldı.

Türkiye yüzde 90 ile en başta

AB İstatistik Ofisi (Eurostat) 2021 ile 2022 ocak ayları arasında Avrupa ülkelerinde yıllık enerji enflasyon oranlarını açıkladı. Enerji enflasyonu; elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamlara göre hesaplanıyor. Yıllık enerji enflasyonunun zirvesinde yüzde 90 ile Türkiye var. 27 ülkeden oluşan AB ortalaması ise yüzde 27. Ancak birçok Avrupa ülkesinde enerji enflasyonunun yüksek olması dikkat çekiyor. Yıllık enerji enflasyonu Belçika’da yüzde 67 olurken üçüncü sırada yüzde 58 ile Hollanda var. Son sırada ise fiyatların hiç değişmediği Malta var. İzlanda ve Sırbistan’da enerji fiyatları sadece yüzde 11 arttı.

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Akaryakıt enflasyonunda Türkiye açık ara zirvede

Akaryakıt enflasyonunda ise Türkiye açık ara zirvede yer alıyor. Ocak 2022 itibariyle son bir yılda akaryakıt fiyatları Türkiye’de yüzde 110 arttı. İkinci sıradaki Bulgaristan’da ise akaryakıt fiyatları aynı dönemde sadece yüzde 35 arttı. AB ortalaması yüzde 26 olurken Malta’da fiyatlar artmadı. Diğer bazı ülkelerde yıllık akaryakıt enflasyonu şöyle oldu: Belçika yüzde 33, Almanya yüzde 27, Yunanistan yüzde 26, Fransa yüzde 25 ve İtalya yüzde 20.

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