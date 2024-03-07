Enerjide Rusya’ya bağımlı olduk

Türkiye’nin petrol ve petrol ürünleri ithalatında Rusya’nın payı yüzde 68’e kadar yükseldi.

Rusya’dan alımlar 2023 enerji faturasında avantaj sağlasa da bu alanda artan bağımlılık Türkiye’yi kırılgan bir konuma sokuyor. Rusya, tüketicilerin ve çiftçilerin artan talebi ve rafinerilerinde planladığı bakım çalışmaları öncesinde iç talebi karşılamaya yetecek yakıtı garanti altına almak için 1 Mart’tan itibaren benzin ihracatını altı ay süreyle askıya aldı. Yapılan açıklama, Rusya’nın en büyük enerji ihracatçılarından biri olan Türkiye’nin karardan nasıl etkileneceği sorusunu da beraberinde getirdi. Enerji uzmanlarına göre Türkiye’nin benzinde Rusya’ya bir bağımlılığı bulunmazken duyurulan karar Türkiye’yi tek başına etkilemiyor. Ancak kararın kapsamının genişletilmesi halinde sorunlar beraberinde gelebilir. DW Türkçe’ye konuşan enerji uzmanı Necdet Pamir, enerji politikalarının Rus yetkililerin kararlarına göre şekillenmesine imkân tanıyan mevcut tabloya dikkat çekiyor. Pamir’e göre enerji güvenliğini tehdit eden bu tablo, sorunun temelini teşkil ediyor.