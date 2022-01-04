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4 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Enflasyon 19 yılın zirvesinde

04 Ocak 2022, Salı 00:15
TÜİK’İN 2021 İÇİN TÜKETİCİDE YÜZDE 36.1. ÜRETİCİDE YÜZDE 79.9 OLARAK AÇIKLADIĞI ENFLASYON RAKAMLARINA UZMANLARIN YORUMU: 19 YILIN ZİRVESİ.

YANGIN TAMGAZ DEVAM

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) TÜFE’yi yüzde 82.81 olarak hesapladı.

Uğur Gürses: “Yüzde 80'lik bir üretici fiyat artışı, Ocak ve Şubat’ta hanelere enflasyon yangınının tamgaz devam edeceğini gösteriyor. Bu 'deneye' son verin artık.”

Atilla Yeşilada: “Ocak enflasyonu asgarî ücret zammının dörtte birini götürdü bile.”

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Selçuk Geçer: “Enflasyon 19 yılın zirvesine çıktı. Bu daha başlangıç.”

Mustafa Sönmez: “Yüzde 13.5 Aralık TÜFE'sinde döviz fırtınası az etkili. Aralık türbülansını, izleyen 2022 aylarında göreceğiz.”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: “Arjantin bir yana, yıllık enflasyonu Türkiye’nin aylık TÜFE enflasyonunu yakalayan ülke yok.”

***

Enflasyon 19 yılın zirvesinde

Son 19 yılın en yüksek enflasyonu açıklanmasının ardından ekonomistler verileri değerlendirdi. Enflasyonun gelecek aylarda daha da yükselmesi beklentisi hakim.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021’de enflasyonun yüzde 13,58, yıllık bazda ise yüzde 36,08 arttığını açıkladı. TÜİK’ten önce Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da enflasyon verilerini açıkladı. ENAG’a göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 19.35 arttı. 2021 yılındaki artış ise yüzde 82,81 olarak gerçekleşti. TÜİK’in açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021’de aylık bazda yüzde 13,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 19,08 artış gösterdi. 

Yİ-ÜFE yüzde 79,89 arttı

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 79,89 olarak gerçekleşti. Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 13,58, Yİ-ÜFE yüzde 19,08 yükseldi. TÜFE, Aralık 2021’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08, Yİ-ÜFE ise yüzde 79,89 artış gösterdi.

Tam gaz devam edecek

Ekonomistler son 19 yılın açıklanan en yüksek enflasyon rakamı için şu değerlendirmelerde bulundu: Uğur Gürses, “Faiz takıntısı sebep, enflasyon netice” diyerek, “Yüzde 80’lik bir üretici fiyat artışı, Ocak ve Şubatta hanelere enflasyon yangınının tam gaz devam edeceğini gösteriyor... Bu ‘deneye’ son verin artık” diye tepki gösterdi. Mustafa Sönmez, “Yüzde 13,5 Aralık TÜFE’sinde Aralık döviz fırtınası az etkili. Önceki ayların kur sıçraması daha başat. Aralık türbülansını izleyen 2022 aylarında göreceğiz” değerlendirmesi yaptı.

Bu daha başlangıç

Selçuk Geçer, “Enflasyon 19 yılın zirvesine çıktı...Yüzde 36,1... Bu daha başlangıç” tepkisi gösterdi. Prof. Dr. Hakan Kara, “Bu dönemde ekonomide yaşananlar ilerde sadece ekonomi kitaplarında değil orta okul ve lisede temel vatandaşlık bilgisi olarak okutulmalı” dedi. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Arjantin’i bir yana bırakırsak yıllık enflasyonu Türkiye’nin aylık 13.58 TÜFE enflasyonunu yakalayan ülke yok! Pakistan yıllık yüzde 11,5, Brezilya yüzde 10.7’lik enflasyonlarıyla hayli geride kalıyorlar!” dedi.

Haber Merkezi

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