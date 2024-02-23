Enflasyon da zenginlere yarıyor

Gazete Duvar Yazarı Doç. Dr. Ümit Akçay, “Enflasyon neden düşmüyor?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında Akçay, şunları söyledi: “Yüksek enflasyon döneminde emeğin milli gelirden aldığı pay sürekli gerilerken sermayenin payı artmaktadır. Bir başka ifadeyle enflasyon döneminde süper-kârlar ve emeğin milli gelirden aldığı payın gerilemesi, aynı madalyonun iki yüzüdür. Geçtiğimiz ay TÜİK’in yayınladığı gelir dağılımı verileri ile artan eşitsizliğin geldiği vahim durumu bir kere daha gördük. Bu verilere göre toplumun en zengin yüzde 10’u ve hatta en tepedeki yüzde 5’i, enflasyon döneminde daha da zenginleşmiş. Dahası, bu kesimler harcamalarını kısmıyor, aksine artırıyor.” Haber Merkezi Haber Merkezi

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