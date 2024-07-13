"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Enflasyon dengeleri bozdu

13 Temmuz 2024, Cumartesi 23:04
Yüksek enflasyon nedeniyle esnaf ve sanatkârların zor günler geçirdiğini ve yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bilindiği üzere yüksek enflasyon gerçekten piyasaların dengesini bozdu” dedi.

Esnaf ve sanatkarın düzlüğe çıkabilmesi için uzun vadeli bir yapılandırmanın şart olduğunu dile getiren Palandöken, “Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart. Ama tam tersine insanların hesaplarına bloke koyuluyor. Zaten borçlarını ödemek için paraya gittikleri zaman mutlak ve mutlak üzerlerindeki bu blokenin kaldırılması için tamamen borçlarının ödenmesi lazım diyor. Halbuki tamamen bir taksitlendirme vs. olsa insanlar rahat edecek, adlıkları parayla borçlarını ödeyecekler ancak bloke olunca hiç hareketsiz kalıyor ve ekonomide de bir tıkanma oluyor. Rekabet edemiyor, girdi maliyetlerinden kiradan vs. esnaf iş yapamaz hale geliyor. Esnafın ayakta kalabilmesi için, hem istihdam açısından hem devlete vergi geliri açısından bu çok önemli. Blokeler zaman kaybedilmeden kaldırılmalı” şeklinde konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz

 

Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En fazla sansür, yolsuzluk haberlerine

    'Gazze'de bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız'

    Bir yılın emeği bir kıvılcımla kül olmasın

    Emekliler perişan oldu

    Binlerce Filistinli kayıp

    Filistin için mücadeleye devam

    Eğirdir Gölünü kurtaralım

    Tacikistan’a “Yasaktan vazgeçin” çağrısı

    Enflasyon dengeleri bozdu

    Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'ya bir destek de AB'den

    "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı"

    Son 53 yılın en sıcak haziran ayını yaşadık

    İsraillilerin yüzde 72'si: Netanyahu istifa etmeli

    İşkenceciler değil, kurbanları yargılanıyor

    UNRWA: İnsanlar tükendi, Gazze'de hiçbir yer güvenli değil

    Nepal'deki kazada otobüsler nehre yuvarlandı: 62 kişi kayıp

    'Tam bir tiyatro'

    Moskova yakınlarında uçak kazası: 3 kişi öldü

    7 il için kuvvetli yağış uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yaşananlardan artık ders alalım ki...
    Ahmet BATTAL

    Yargıya gizli tanık prangası ve son mağduru
    Genel

    En fazla sansür, yolsuzluk haberlerine
    Faruk ÇAKIR

    Nesiller kaybettiren zulüm
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Gazze'de bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız'
    Mehmet KARA

    Kötü gidişin sorumlusu
    Risale-i Nur'dan

    Eğer şu milleti ciddî severseniz...
    Sami CEBECİ

    Hırs gösteren zarara düşer
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.