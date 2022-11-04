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4 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Enflasyon hız kesmiyor... TÜİK: Yüzde 85,51 - ENAG: Yüzde 185,34

04 Kasım 2022, Cuma
Hem TÜİK hem de ENAG rakamlarına göre, enflasyon yine hız kesmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyonun yüzde 85,51’e yükseldiğini, Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu da (ENAG) yüzde 185,34 olduğunu açıkladı.

TÜİK'e göre enflasyon yüzde 85,51

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAGrup) verilerine göre, ekimde aylık enflasyon yüzde 7,18  arttı. Yıllık enflasyon rakamı ise yüzde 185,34 oldu. ENAGrup, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) önce ekim ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. ENAGrup’un Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 7,18 oranında arttı. Yıllık fiyat artışı ise yüzde 185,34 olarak hesaplandı. ENAGrup’un araştırmasına göre, yılbaşından bu yana geçen 10 aylık dönemdeki enflasyon artışı yüzde ise yüzde 115,82 oldu. 

TÜİK rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; enflasyon, ekim ayında yüzde 3,54 oldu. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 85,51’e ulaştı. TÜİK, ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) bugün açıkladı. Buna göre; TÜFE’deki değişim, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 oldu. Enflasyon, eylül ayında yüzde 3,08, yıllık bazda ise yüzde 83,45 olarak açıklanmıştı.

AYLIK EN FAZLA FİYAT ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI KALEMİNDE OLDU

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerine göre; aylık artış en fazla yüzde 21,50 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Onu yüzde 11,60 ile lokanta ve oteller takip etti. Fiyatı en çok artan ürünlerin ilk sırasına yüzde 25,56 ile yoğurt oturdu. Onu yüzde 23,68 ile erkek ceketi, yüzde 22,52 soba aksesuar ve malzemeleri, yüzde 21,36 pasta, yüzde 17,95 bebek sütü (toz olarak), yüzde 17,39 kuzu eti, yüzde 18,94 battaniye, yüzde 16,48 ile kadın hırkası takip etti.  

127 TEMEL BAŞLIKTA  ARTIŞ GÖZLENDİ

Ekim ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan 13 temel başlığın endeksinde düşüş gözlenirken 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,15 ile ulaştırma oldu.

TÜİK’E GÖRE ÜFE ARTIŞI YÜZDE 157,69’A TIRMANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; üretici fiyatlarındaki (ÜFE) yüksek artış ekim ayında da sürdü. Ekimde üretici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 7,83 oldu. Böylece yılık üretici fiyatları artışı yüzde 157,69’a kadar tırmandı. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımındaki yıllık fiyat artışı yüzde 554,56 ile rekor kırdı.

İstanbul - anka

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