Enflasyon, maaşları solladı

TÜİK verilerine göre, 2022 yılı ikinci çeyreğinde saatlik kazanç artışı yıllık olarak yüzde 56,2 olarak gerçekleşti.

Böylece TÜİK verilerine göre, haziran ayında yüzde 78,62 olarak gerçekleşen enflasyonun altında emekçi kazanç sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ikinci çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 56,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 57,7, inşaat sektöründe yüzde 57,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 53,9 arttı.

Ücretler enflasyon karşısında eridi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 56,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 58,8, inşaat sektöründe yüzde 58,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 54,3 arttı. Böylece, TÜİK verileri saatlik kazançların (ücretlerin) resmi enflasyonun dahi çok altında kaldığını gösteriyor. Yüksek enflasyon ücretlerin erimesine yol açarken resmi gıda enflasyonu haziran 2022’de yüzde 94 olarak açıklanmıştı.

Haber Merkezi