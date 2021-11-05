EKONOMİSTLER: ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ REKOR ARTIŞLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TOPLU ZAM OLARAK TÜKETİCİYE YANSIYACAK.

KALICI BİR YÜKSELİŞ SÖZ KONUSU

EKONOMİST Özlem Derİcİ Şengül: “Önümüzdeki ilk çeyrekte bir yüksek enflasyon seyri görüyoruz. Maliyetlerin ileriye taşınması söz konusu. Bu bir fiyat şoku gibi değil. Yani önce yükselip sonra düşmeyecek. Kalıcı bir yükselişten bahsediyoruz. Özellikle gıda ve enerjideki artışlar sürecek.”

YÜKSEK ENFLASYON DEVAM EDECEK

TOBB Ünİversİtesİnden Atılım Murat: “MB Haziran 2022'ye kadar enflasyon yüksek kalacak diyor. Sonra sert bir düşüş bekliyor. Ne olacak da düşecek, belli değil. Yüksek enflasyon ortamında yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü yapılacak olan çok zam var. Yeni zamlar da enflasyona etki edecek.”

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Enflasyon makası yeni zamlar getirecek

Ekonomistler yüzde 20’ye dayanan enflasyon için kalıcı tehlike uyarısında bulunurken üretici fiyatlarındaki rekor artışın da toplu zam olarak tüketiciye yansıyacağı belirtiliyor.

Ekim’de üretici enflasyonu ise yıllık yüzde 46,31’a çıktı. Böylelikle yıllık üretici enflasyonu Haziran 2002’den bu yana yani AKP iktidarında en yüksek seviyi gördü. ÜFE ile TÜFE arasındaki makas da 26,42 puana ulaştı. Yapılan son zamlar bu makasın daha da açılacağını ve tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 20’nin üzerine çıkabileceğini gösteriyor. Ekonomistler yüksek enflasyon ve belirsizliğin faturasının katlanarak tüketiciye yansıyacağını söylüyor. Ekonomist Özlem Derici Şengül’e göre gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın ikincil etkileri devam edecek. Özellikle gıda ve enerjideki aylık yüzde 20’leri aşan artışlar önümüzdeki aylarda da sürecek. Şengül, “Önümüzdeki ilk çeyrekte bir yüksek enflasyon seyri görüyoruz. Maliyetlerin ileriye taşınması söz konusu. Bu bir fiyat şoku gibi değil. Yani önce yükselip sonra düşmeyecek. Daha çok kalıcı bir yükselişten bahsediyoruz. Bu durumda da önümüzdeki aylarda enflasyon için yüzde 20’nin üzerini göreceğiz” dedi.

Ciddi bir belirsizlik var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Atılım Murat’a göre para politikasında ciddî bir belirsizlik var. Murat, “Merkez Bankası Haziran 2022’ye kadar enflasyonun yüksek kalacağını öngörüyor. Sonra sert bir düşüş bekliyor. Bu nasıl olacak belli değil. Ne olacak da düşecek? Ama biz yüksek enflasyon ortamında yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü yapılması gereken, yapılacak olan çok sayıda zam da var. Yeni zamlar da enflasyona etki edecek. Artık biz enflasyon konusunda çıpasız kaldık. Yani Merkez Bankası da bir çıpa belirtmiyor. Bir ara çekirdek enf- lasyona vurgu yaptı. Sonra, ‘manşet enflasyona bakıyoruz’ dedi. Ama şu an bir çıpa yok gibi. O nedenle de piyasa önünü göremiyor. Öngörülebilir bir ortam yok. Önümüzdeki dönemde faiz konusunda da farklı senaryolar konuşabiliriz” dedi.

Kimse önünü göremiyor

DW Türkçe’nin haberine göre, Atılım Murat, üreticilerin fırsat bulduğunda zamları toplu olarak yansıtacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Yüksek enflasyon yüzünden geniş kitleler ezilmiş durumda. Yani reel gelir düştü. İnsanların harcanabilir gelirleri de eridi. ÜFE ile TÜFE arasında açılan makas sonrası zam baskısı da var. Bu durumda üreticiler maliyetlerindeki artışların hepsini yansıtamayabilir. Ama yansıtmak isteyecek. Çünkü girdi maliyetleri aşırı artıyor. Şimdiye kadar büyük ölçekli şirketler bu zamları yansıttı, bundan sonra da küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yansıtacak. Hatta 2-3 adım sonrasını düşünerek yüklü miktarda zamlar yapılabilir. Çünkü artık kimse önünü göremiyor ve yapacağı zammın da bu ortamda yetersiz kalacağını düşünebilir.”

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