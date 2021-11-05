"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Enflasyon makası yeni zamlar getirecek

05 Kasım 2021, Cuma 03:08
EKONOMİSTLER: ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ REKOR ARTIŞLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TOPLU ZAM OLARAK TÜKETİCİYE YANSIYACAK.

KALICI BİR YÜKSELİŞ SÖZ KONUSU

EKONOMİST Özlem Derİcİ Şengül: “Önümüzdeki ilk çeyrekte bir yüksek enflasyon seyri görüyoruz. Maliyetlerin ileriye taşınması söz konusu. Bu bir fiyat şoku gibi değil. Yani önce yükselip sonra düşmeyecek. Kalıcı bir yükselişten bahsediyoruz. Özellikle gıda ve enerjideki artışlar sürecek.”

YÜKSEK ENFLASYON DEVAM EDECEK

TOBB Ünİversİtesİnden Atılım Murat: “MB Haziran 2022'ye kadar enflasyon yüksek kalacak diyor.  Sonra sert bir düşüş bekliyor.  Ne olacak da düşecek, belli değil. Yüksek enflasyon ortamında yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü yapılacak olan çok zam var. Yeni zamlar da enflasyona etki edecek.”

***

Enflasyon makası yeni zamlar getirecek

Ekonomistler yüzde 20’ye dayanan enflasyon için kalıcı tehlike uyarısında bulunurken üretici fiyatlarındaki rekor artışın da toplu zam olarak tüketiciye yansıyacağı belirtiliyor.

Ekim’de üretici enflasyonu ise yıllık yüzde 46,31’a çıktı. Böylelikle yıllık üretici enflasyonu Haziran 2002’den bu yana yani AKP iktidarında en yüksek seviyi gördü. ÜFE ile TÜFE arasındaki makas da 26,42 puana ulaştı. Yapılan son zamlar bu makasın daha da açılacağını ve tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 20’nin üzerine çıkabileceğini gösteriyor. Ekonomistler yüksek enflasyon ve belirsizliğin faturasının katlanarak tüketiciye yansıyacağını söylüyor. Ekonomist Özlem Derici Şengül’e göre gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın ikincil etkileri devam edecek. Özellikle gıda ve enerjideki aylık yüzde 20’leri aşan artışlar önümüzdeki aylarda da sürecek. Şengül, “Önümüzdeki ilk çeyrekte bir yüksek enflasyon seyri görüyoruz. Maliyetlerin ileriye taşınması söz konusu. Bu bir fiyat şoku gibi değil. Yani önce yükselip sonra düşmeyecek. Daha çok kalıcı bir yükselişten bahsediyoruz. Bu durumda da önümüzdeki aylarda enflasyon için yüzde 20’nin üzerini göreceğiz” dedi.

Ciddi bir belirsizlik var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Atılım Murat’a göre para politikasında ciddî bir belirsizlik var. Murat, “Merkez Bankası Haziran 2022’ye kadar enflasyonun yüksek kalacağını öngörüyor. Sonra sert bir düşüş bekliyor. Bu nasıl olacak belli değil. Ne olacak da düşecek? Ama biz yüksek enflasyon ortamında yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü yapılması gereken, yapılacak olan çok sayıda zam da var. Yeni zamlar da enflasyona etki edecek. Artık biz enflasyon konusunda çıpasız kaldık. Yani Merkez Bankası da bir çıpa belirtmiyor. Bir ara çekirdek enf- lasyona vurgu yaptı. Sonra, ‘manşet enflasyona bakıyoruz’ dedi. Ama şu an bir çıpa yok gibi. O nedenle de piyasa önünü göremiyor. Öngörülebilir bir ortam yok. Önümüzdeki dönemde faiz konusunda da farklı senaryolar konuşabiliriz” dedi.

Kimse önünü göremiyor

DW Türkçe’nin haberine göre, Atılım Murat, üreticilerin fırsat bulduğunda zamları toplu olarak yansıtacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Yüksek enflasyon yüzünden geniş kitleler ezilmiş durumda. Yani reel gelir düştü. İnsanların harcanabilir gelirleri de eridi. ÜFE ile TÜFE arasında açılan makas sonrası zam baskısı da var. Bu durumda üreticiler maliyetlerindeki artışların hepsini yansıtamayabilir. Ama yansıtmak isteyecek. Çünkü girdi maliyetleri aşırı artıyor. Şimdiye kadar büyük ölçekli şirketler bu zamları yansıttı, bundan sonra da küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yansıtacak. Hatta 2-3 adım sonrasını düşünerek yüklü miktarda zamlar yapılabilir. Çünkü artık kimse önünü göremiyor ve yapacağı zammın da bu ortamda yetersiz kalacağını düşünebilir.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 307
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyon makası yeni zamlar getirecek

    Seçim adil ve özgür olmalı

    Fenerbahçe'den Belçika deplasmanında farklı galibiyet

    Meslek kanunu isteyen öğretmenler: Vaat değil, icraat isteriz

    Birleşik Filistin sesleri

    Müslüman adaylar yine ilklere imza attı

    ‘O kanunu yürürlükten kaldırdık’

    Gri pasaport davası başlıyor

    Hükümet, Meclise hesap verecek

    Galatasaray Lokomotiv Moskova karşılaşması beraberlikle sonuçlandı

    Döviz bürolarında kepenkler indi

    Durumumuz ‘iyi değil’

    mRNA aşılı risk gruplarında hatırlatma dozuna başlandı

    Türkiye'de son 24 saatte 29482 vaka ve 228 ölüm gözlemlendi

    Trump'a yönelik Rusya soruşturmasında yeni gelişme

    20 ülkeden 'fosil yakıt' adımı

    Facebook yetkilileri milletvekillerini bilgilendirdi

    Hidayet Türkoğlu yeniden TBF Başkanı oldu

    3 TL’lik zeytin, 5 TL’lik peynir

    20 yılın hikâyesi rantlar hikâyesi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hür ve âdil seçim için
    Cevher İLHAN

    Yine yanıltma ve çarpıtmalar…
    Osman ZENGİN

    İleri saat tatbikatındaki inad
    Ahmet BATTAL

    Kazanan TK kaybeden TL
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hicret, gurbet, hikmet, adâlet...
    Faruk ÇAKIR

    Sahibinin sesi TV’ler
    Risale-i Nur'dan

    Hak, hileye muhtaç değildir
    İbrahim ERSOYLU

    28 Şubat süreci ve din adına siyaset
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.