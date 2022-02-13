Enflasyon, talimatla düşmez

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, temel gıda maddelerinde KDV oranlarının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesini yorumladı.

Suiçmez, “Bu uygulama olumlu ancak, yeterli değil. Sadece tüketilen ürünlerdeki KDV indirimi değil, asıl üretim koşullarının iyileştirilmesi üretimde devamlılığın sağlanması için gübrede yemde mazotta ilâçta sulama suyunda kullanılan elektrikte de KDV indiriminin yapılması, mazotta ÖTV’nin kaldırılması. Girdilerde de KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda denetim seferberliği başlatılacağını söyledi. Şekilsel denetimlerle, talimatlarla gıda denetimi sürmez, düşmez. Enflasyonun düşmesinin yolu üretimi arttırmaktan geçer. O nedenle denetim seferberliği değil, tarımda üretim seferberliğinin üretilmesini istiyoruz” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 248

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.