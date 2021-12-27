'Enflasyon yüzde 50’yi bulacak'

The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “kur korumalı TL vadeli mevduat” sistemine ilişkin çarpıcı bir analiz yayımladı.

Dergideki analizde Türkiye’de enflasyonun yüzde 50’yi bulabileceğini vurgulanarak, “Erdoğan kendisinin çıkardığı yangına battaniye atmış olabilir fakat battaniye de yakında alev alabilir” denildi. The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı planın aslında dolara endeksli dolaylı bir faiz artırımı olduğunu vurguladı. Greenwest Consultancy Dubai’nin Genel Müdürü Emre Akçakmak, The Economist’e verdiği demeçte, “Mevcut mevduat oranını alıyorsunuz ve bunun üzerine diferansiyel alabiliyorsunuz, bu da döviz sahiplerini liraya çevirmeye teşvik ediyor. Bu olduğu sürece hazinenin üzerindeki yük daha da artacaktır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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