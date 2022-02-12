Enflasyonda Latin Amerika’yı solladık

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre yüzde 9,3 ortalamayla geçen yıl dünyanın en yüksek enflasyonunun yaşandığı Latin Amerika ülkelerinin, Ocak ayı enflasyonu, resmî açıklamalara göre aylık enflasyonun yüzde 11,1 olduğu Türkiye’den çok daha düşük.

VOA Türkçe’nin haberine göre geçen yıl yüzde 686,4 enflasyonun yaşandığı Venezuela, Ocak ayı enflasyon sıralamasında da Latin Amerika’da ilk sırada yer aldı. Venezuela’da Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi merkez bankası tarafından yüzde 6,7; bağımsız kurumlarca da yüzde 4,8 olarak açıklandı. Venezuela’yı henüz resmî veriler açıklanmamış olsa da Ocak ayı enflasyonunun yüzde 3,8 civarı olduğu tahmin edilen ve geçen yılı yüzde 50,9 enflasyonla kapatan Arjantin takip ediyor. Haber Merkezi

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