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4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Enflasyonda yine aynı oyun

04 Ağustos 2023, Cuma 00:05
TEMMUZ ENFLASYONU “ESKİ TÜRKİYE”Yİ DE SOLLADI. 1997’DEKİ YÜZDE 6.2, BU YAZ TÜİK RAKAMLARIYLA 9.49’A, ENAG’A GÖRE 13.18’E ÇIKARAK YENİ BİR REKOR KIRDI.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 122.88

TÜİK’E göre aylık enflasyon çift haneye yaklaşarak yüzde 9.49, yıllık enflasyon 47.83 oldu. Böylece, Temmuz ayı enflasyon rekoru kırıldı. Temmuz’da en yüksek enflasyon, 1997’de yüzde 6.2 ile kayıtlara geçmişti. ENAG’a göre ise Temmuz’da aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon yüzde 122.88 oldu. 

Maaş zamlarını düşük tutmak için

Sonuçlar, maaş zamlarını düşük tutmak için defalarca uygulanan taktiğin yine tekrarlandığını gösteriyor. Akaryakıt başta olmak üzere vergi artışları ve diğer zamlar bir ay önce yapılmış olsaydı enflasyon ona göre hesaplanıp maaş zamları da ona göre yapılacaktı. Buna meydan verilmemiş oldu.

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Enflasyonda yine aynı oyun

TÜİK yıllık enflasyonun 47,83 olduğunu iddia ederken, ENAG yüzde 122,88 olarak hesapladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti. Böylelikle baz etkisiyle 8 aydır düşüş eğiliminde olan enflasyon, yeniden yükselişe geçti ve aylık TÜFE’de 17 ayın en hızlı artışı gerçekleşti. TÜFE, Ocak 2022’ yüzde 11,10 artmıştı. Böylece, temmuz ayı enflasyon rekoru kırıldı. Temmuz ayında en yüksek enflasyon, 1997 yılında yüzde 6,2 ile kayıtlara geçmişti.

ENAG: yıllık Enflasyon Yüzde 122,88

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise temmuzda tüketici fiyatlarının aylık yüzde 13,18, yıllık yüzde 122,88 oranında arttığını hesapladı. Ocak-temmuz 2023 dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69,21 oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un temmuz enflasyonunun aylık yüzde 9,84, yıllık yüzde 63,76 olduğunu açıklamıştı. Türk-İş’e göre temmuzda gıda enflasyonu aylık yüzde 12,38, yıllık yüzde 70,44 olmuştu. Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (Cefis) temmuzda gıda enflasyonunu aylık yüzde 15,3, yıllık yüzde 70,3 olarak hesaplamıştı. Cefis’in yüzde 15,3, Türk-İş’in yüzde 12,4, Enag’ın yüzde 14,7 hesapladığı temmuzdaki aylık gıda enflasyonunu TÜİK yüzde 7,7 hesapladı.

Zam şampiyonu yakıt

TÜİK’e göre, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu. TÜİK’e göre, temmuzda gıda enflasyonu yüzde 60,72 oldu. Temmuzda bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan temel başlık yüzde 29,04’lük oranla kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu.

Haber Merkezi

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