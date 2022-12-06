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6 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Enflasyonu TÜİK’e değil, halka sorun

06 Aralık 2022, Salı 01:14
TÜİK KASIM AYINDA ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI. ENFLASYONUN ACI NETİCELERİNİ YAŞAYAN HALK İSE ARTAN ZAMLAR ALTINDA EZİLMEYE DEVAM EDİYOR.

EKONOMİSTLER ŞAŞKIN, HÜKÜMET MEMNUN 

TÜİK, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 84,39'a gerilediğini açıkladı. ENAG’a göre ise yüzde 170. Bakan Nebati “Enflasyonda düşüş trendine girmiş bulunuyoruz” derken, ekonomistler ise artan fiyatlara rağmen rakamlarda görülen gerilemeyi şaşkınlık ile karşıladı.

TÜİK’İN AÇIKLAMASININ KIYMETİ YOK

ENFLASYON’UN halka sorulması gerektiğini söyleyen DEVA Lideri Babacan, “Herkes biliyor ki TÜİK'in açıkladığı rakamlardan çok daha büyük enflasyon var Türkiye’de. TÜİK'in açıkladığının hiçbir kıymeti yok. Gerçek enflasyon en az yüzde 200” diye konuştu.

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Enflasyonu TÜİK’e değil, halka sorun

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Enflasyon düştü mü, gidin halka sorundiyeceğim. TÜİK’e değil, halka sorun” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 84,39’a, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 136,02’ye geriledi. ENAG’a göre ise Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayı itibariyle yıllık yüzde 170 olarak gerçekleşti. Aylık artış ise yüzde 4,24 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi. Nebati, “Düşüş trendine girmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Ekonomistler ise açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirirken, artan fiyatlara rağmen rakamlarda görülen gerilemeyi şaşkınlık ile karşıladılar.

Enflasyon yoluyla yapılmış bir hırsızlık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Babacan, “85 buçuktan 84’e düştü ya hükûmet çok mutlu olur. Ben de ‘Enflasyon düştü mü, gidin halka sorun’ diyeceğim. TÜİK’e değil, halka sorun. Herkes biliyor ki TÜİK’in açıkladığı rakamlardan çok daha büyük enflasyon var Türkiye’de. TÜİK’in açıkladığının hiçbir kıymeti yok. Gerçek enflasyonun en az yüzde 200 olduğuna herkes mutabık. Şöyle kendine bir üst baş alan en temel gıda için marketleri pazarı gezen herkes görüyor ki şuan enflasyon yüzde 200. 1 lira olan olmuş 3 lira. Türkiye’deki en büyük faiz lobisi iktidardır. Gelmiş geçmiş en yüksek faizi 2022’de ödemiştir. Meclis’te görüşülen bütçede de 566 milyar faiz ödeyeceğini beyan etmiştir. Onun için sermayenin millî gelirden aldığı pay yükseliyor, iş gücünün aldığı pay düşüyor. Ekonomiden sadece sermaye daha çok pay alıyorsa bu sosyal devlet değildir. Bu, enflasyon yoluyla yapılmış bir hırsızlıktır.”

 

Et tüketimi yarı yarıya azaldı

“Türkiye’de et tüketimi 1 yılda yarı yarıya azaldı” diyen Babacan, şunları söyledi: “Çünkü et çok pahalı. Eşzamanlı olarak 1 kilo peynirin fiyatı, 1 kilo etin fiyatını geçti. Şimdi yandaş medya kuruluşları ‘Peynir zaten sağlığa zararlıymış, yemeyiverin’ diyor. Bu, vatandaşın aklıyla alay etmektir. Hiçbir şey bulamazsan karnını peynir-ekmekle doyurursun. Ekmeğin fiyatı ülkenin çoğu yerinde 5 lira olmuş, peynirin fiyatı eti geçmiş. Artık vatandaşımızın peynir ekmeği karşılayacak gücü bile yok. Karkas etin, sütün, buğdayın, şekerin fiyatını hükûmet belirliyor. Ana ürünlerin fiyatını hükûmet belirliyor. Hepsine zam gelmiş durumda. Marketler o fiyata sattığı zaman da ‘Marketler enflasyona sebep oluyor. Memlekete ihanet ediyorlar’ diye marketleri düşman gösteriyorlar. Zincir marketlere denetim yolluyorlar, baskın yapıyorlar, kapatıyorlar. Sanki döviz kurunu patlatan, taban fiyatları belirleyen zincir marketler. Kendi marketleriyle arada yüzde 1 bile fark yok. Sayın Erdoğan Tarım Kredi’ye hangi müfettişleri gönderecek? Fiyatlar üç aşağı beş yukarı aynı.”

Haber Merkezi

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