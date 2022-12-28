Enflasyonun ürettiği kayıplar telafi edilmeli

Yeni asgari ücret ve çalışma hayatına etkisi konusunda bir açıklama yapan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, açıklanan yeni asgari ücretteki artışın önemli ve örnek alınabilecek bir rakam olduğunu belirterek, tüm sabit gelirlilerin korunması yönünde ek tedbirleri ivedilikle beklediklerini ifade etti.

Sert, “Sabit gelirlilerin tamamının korunabilmesi adına, hem yapılacak yeni ücret zamlarında, hem toplu iş sözleşmelerinde asgari ücrete yapılan zammın dikkate alınması ve ek tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Böylece enflasyonun ürettiği kayıplar telafi edilmiş olacaktır” dedi. Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 264

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.