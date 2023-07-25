Engelli hastaya kötü muamele yapan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de bakımevinde engelli hastaya kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece'de Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde bir engelliye kötü muamelede bulunulmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan görüntüdeki N.C. ile görüntüyü çeken M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. Savcılık işlemlerinin ardından 2 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheliler N.C. ve M.P'nin tutuklanmasına karar verildi. AA

Okunma Sayısı: 228

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.