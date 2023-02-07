Enkazda ağlayan bebek, annesi ile iki kişinin kurtarılmasına vesile oldu

07 Şubat 2023, Salı 21:00
Diyarbakır’da, Maraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli olan 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılan bir apartmandaki arama- kurtarma çalışmalarında 20 saat sonra üç kişi sağ olarak kurtarıldı.
Ağlayan bir bebek, annesi ile iki kişinin daha kurtarılmasının önünü açtı. Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak’ta bulunan Serin 2 Apartmanı’nda çalışma yürüten ekipler, enkaz altında bir bebeğin ağlama sesini duyunca çalışmalarını o bölümde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışma ile bebeğin annesi sağ olarak çıkarıldı. Bebeğe ulaşılmaya çalışılırken, yaklaşık 30 dakika sonra aynı enkazdan bir erkek ile bir kadın daha sağ olarak kurtarıldı.
10 şehirde toplam vefat sayısı 5894'e yükseldi, 34081 yaralı var, 6 bini aşkın kişi enkazdan kurtarıldı
Sosyal medya koordinasyon merkezi oluşturulmalı
40 saat sonra enkazdan çıkarılan ikiz bebekler büyük bir şükre, teselliye ve sevince vesile oldu
Okunma Sayısı: 88
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.