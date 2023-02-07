Enkazda ağlayan bebek, annesi ile iki kişinin kurtarılmasına vesile oldu

Diyarbakır’da, Maraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli olan 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılan bir apartmandaki arama- kurtarma çalışmalarında 20 saat sonra üç kişi sağ olarak kurtarıldı.

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