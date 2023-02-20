Enkazdaki yerel medya destek bekliyor

Kahramanmaraş’la birlikte 6 Şubat sabahı Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis’in yıkıma uğradığı deprem nedeniyle binlerce konut yanı sıra iş yerleri de enkaza dönüştü.

Bu kentlerdeki küçük esnaf eğer hayatta kaldıysa belki sevdikleri, tanıdıkları, komşularının yanı sıra geçim kaynağını da kaybetti. Deprem bölgesinde önemli ölçüde gelirini esnaf ile yürüttüğü yakın iş birliğiyle abonelik ve reklamlarla sağlayan yerel medya kuruluşları da enkaz altında kaldı. VOA Türkçe’nin haberine göre, enkaz altındaki medya kuruluşlarıyla birlikte yerel gazetecilik destek bekliyor. Haber Merkezi

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