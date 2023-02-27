Enkazı kaldıran biz olacağız - Deprem bölgesine özel adımlar

Hazırladığı ortak hükümet programında depremlere karşı yapacaklarını açıklayan 6’lı masa, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurduğu “deprem komisyonu” ile yeniden harekete geçti.

Masanın bu kapsamda kuracağı deprem komisyonunun 2 Mart’a dek liderlere bir taslak metin sunacağını aktaran masa kurmayları, “Seçimler yaklaşıyor ve sonrasında da bir an önce işlere girişmek gerekecek. Ortada büyük bir yıkım var ve şu ana kadar süreç devlet ciddiyetiyle yönetilmedi. Biz ortak politikalar metnimizde depreme özel olarak çalışmıştık ama bu depremden sonra bölgeye özel olarak çalışmak gerekiyor. 13 milyona yakın insan depremden etkilendi ve bölgeden yayılan göçlerin de ileride bir etkisi olacak. Bunların hepsine çalışmak gerekiyor. Seçimlerden sonra yıkılan illerimizde enkazı kaldıran biz olacağız” dedi.

Bölgeye özel adımlar

Cumhuriyet’in haberine göre, yapılacak çalışmaya ilişkin de bilgi veren kurmaylar; “kentlerin tekrar yapılandırılması, iç güvenlik, göç, turizm, tarihi eserlerin korunması, tarım, eğitim ve sağlık gibi pek çok başlıkta bölgeye özel adımlar düşünüleceği ve komisyonun da bu başlıklarda hazırlık yapacağını” aktardı.

Haber Merkezi