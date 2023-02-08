DEPREMDE YIKILAN BİNA ÇOK OLUNCA, ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ YETERSİZ KALDI. BİRÇOK YERDE KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILAMADI.

10 şehirde toplam vefat sayısı 5894'e yükseldi, 34081 yaralı var, 6 bini aşkın kişi enkazdan kurtarıldı

Seyhan Şentürk - İSTANBUL

DURUM TAM BİR FELAKET

Adıyaman eski Belediye Başkanı ve eski Milletvekili Hüsrev Kutlu: “Durum tam bir felaket. Yüzlerce bina çökmüş. Binlerce insan enkaz altında. Adıyaman çaresiz. Yüz binlerce insan soğukta dışarıda. Ekipler yetersiz, yardımlar kifayetsiz. Enkazın çığlığı sessiz. Neredesiniz! Neredesiniz?”

HER YERDEN ÇIĞLIK YÜKSELİYOR

Benzer çığlıklar depremin büyük yıkıma yol açtığı Maraş, Elbistan, Kilis, Islahiye, Hatay ve ilçeleri gibi diğer merkezlerden de yükseliyor. Deprem bölgesinden gelen haberlerde hiç bahsedilmeyen kasaba ve köylerdeki kayıpların da ürkütücü boyutlarda olduğu belirtiliyor.

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ENKAZIN ÇIĞLIĞI SESSİZ, NEREDESİNİZ?

Avukat Hüsrev Kutlu, “Yüzbinlerce insan soğukta dışarıda. Enkazın çığlığı sessiz. Neredesiniz?” dedi.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile derinden sarsıldı. 10 şehirde hasara sebep olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi can verdi. Deprem ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Avukat Hüsrev Kutlu, “ADIYAMAN’da durum tam bir felaket. Yüzlerce bina çökmüş. Binlerce insan enkaz altında. Yüzbinlerce insan soğukta dışarıda. DUA DUA DUA” diye yazdı. Geçmişte Mehmet Kutlular ağabeyin de avukatlığını yapan Kutlu, Adıyaman mahzun Adıyaman mazlum Adıyaman çaresiz ekipler yetersiz yardımlar kifayetsiz Enkazın çığlığı sessiz NEREDESİNİZ! NEREDESİNİZ???” diye sordu.

Lütfen yardım gönderin

Depremzede Nilay Tuğgüm Independent Türkçe’ye konuştu. Tuğgüm, “Annem, babam, kardeşim enkaz altında. Sabah ailemin sesini duydum şimdi duyamıyorum. AFAD var ama sıra gelmiyor, malzeme yok deniyor. Hatay’da her yer yıkılmış durumda. Lütfen yardım gönderin” ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma ekibi de enkaz altında kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’daki duruma ilişkin şunları söyledi: “Az önce, dün gece yıkılan binanın yanında yıkılmayan bir bina vardı. Orada enkazdan çıkan insanları taşıdık. Ardından, buradan çekilelim dedik. Burada çünkü bir yıkılmayan bina vardı. Orayı boşalttık. Boşalttıktan yaklaşık 20 saniye sonra bir bina, arama kurtarma yapılan binanın üzerine çöktü. Şu anda, dün akşamki depremden sonra bu son yaşanan depremle birlikte Malatya’daki facianın, felaketin boyutları çok daha arttı. Acil yardım bekliyoruz. Arama kurtarma ekibi de maalesef enkazın altında kaldı.”

Kurtulanlar soğuktan ölebilir

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın Teke Tek programına katılarak, Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay ile ilgili son bilgileri paylaştı. Kısıtlı imkanlarla enkaz çalışmaları yaptıklarını belirten Savaş “Çok hızlı bir şekilde öncelikli olarak arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Bizim kendi ekiplerimiz de enkaz altında. Dışarıdan gelen ekiplere ihtiyacımız var. Çok kaybımız var. Bütün binalarda ya yıkım var ya ağır hasar, insanların evde oturma şansı yok. Hayatını kaybetmeyen insanlar soğuktan hayatını kaybedebilir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Önce insanları soğuğa karşı korumalı

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, “Kış koşulları, dışarıda kalan insanlar için de çok büyük bir problem. Bu şartlarda uzun süre dayanamaz insanlar. Önce soğuk iklime karşı dışarıda kalan insanlar için uyku tulumu, polar, battaniye kıyafet gibi, özellikle çocuklar için mont, bot, ayakkabı, eldiven gibi şeylerle hazırlanmalı” diye konuştu. İnşaat Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı olan Cemal Gökçe ise bir an önce çadır kentlerinin kurulması gerektiği uyarısında bulundu. Haber Merkezi

Maraş AFAD’ın pilot şehriydi

AFAD, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ı 2020’de, “il afet risk azaltma planı projesi”nde pilot şehir seçmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı projenin tanıtım toplantısında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, projeye 2015’te başlanmış. T24’ün haberine göre, AFAD’ın 19 Ağustos 2020’de düzenlendiği toplantıda konuşan Soylu, şunları söylemişti: “Kahramanmaraş’ın oluşturduğu risk planını, Türkiye afet planıyla tüm Türkiye’ye teşvik edeceksek, 81 vilayetimizde toplantılarımızı yapıp risk çalışmalarını tamamlayalım. Kahramanmaraş’a en kısa sürede arama kurtarma birimimizi kuracağız.”

11 bin bina yıkıldı

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Başkanlığı’nda depreme ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Tatar, “Şu ana kadar yaşamını yitirmiş olan vatandaşımızın sayısı 3 bin 381. Yaralı sayısı 20 bin 426. “Şu ana kadar teyit edilmiş, yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775. Bununla birlikte henüz teyiti yapılmamış ancak yıkıldı ihbarı gelen toplam bina sayısı 11 bin 302. Ancak bu 11 bin 302 ihbarın içinde yıkıldığı teyit edilen bina sayısı 5 bin 775. Bölgede şu anda 24 bin 443 personel görev yapmakta. (...) Bölgede olumsuz hava koşulları devam ediyor. Özellikle hava yoluyla bu arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştırılması da zaman zaman güç olabiliyor” dedi.

Haber Merkezi