Ensar ruhu nerede?

BİLHASSA İDLİB’DEKİ ÇATIŞMALARIN ŞİDDETLENMESİ ÜZERİNE YOLLARA DÜŞEN SIĞINMACILARIN DRAMI KARŞISINDAKİ DUYARSIZLIK VİCDANLARI SIZLATIYOR.

“Kapıdan değil, Meriç’ten geçin”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130.469 olduğunu bildirirken, geçiş için Pazarkule Sınır Kapısına gelenlere “Buradan geçemezsiniz” diyerek müsaade etmeyen polisler Meriç nehrinden geçmeleri tavsiyesinde bulunuyorlar.

Polis önünde insan kaçakçılığı

POLİSLER Doyran köyünün Yunanistan tarafına geçmek için daha iyi bir yol olduğunu söylerken, görevli polislerin bulunduğu alana park eden insan kaçakçıları mültecilerle pazarlığa oturuyorlar. Bu kişiler, sığınmacıları askerlerin refakatinde güvenli ve garantili bir şekilde Yunanistan tarafına geçirdiklerini övünerek anlatıyorlar.

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5 gündür sınırdalar

Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler 212 kilometrelik Türkiye-Yunanistan sınırında Meriç’ten ve sınır köylerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Göçmenler 200 kilometresini Meriç nehrinin oluşturduğu sınırdan Avrupa'ya geçmek isterken

Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşıyor. Pazarkulu Sınır Kapısındaki tampon bölgede jiletli telle oluşturulan barikatta, aralarında çocuklu ailelerle engellilerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 düzensiz göçmen, Yunanistan'ın kapıyı açmasını umutla bekliyor.

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Gaddarlığa Trump desteği

TRUMP göçmenlere uyguladığı müdahalelerden dolayı Yunanistan’a destek verdi. Beyaz Saray: Yunan Başbakan Miçotakis’le telefon görüşmesi yapan Trump, sınırdaki “güvenlik sağlama çabaları”nı desteklediğini belirtti.

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Geçişlerin %70’i Meriç üzerinden

Düzensiz göçmenler Yunanistan’a geçişlerinin yüzde 70’ini Meriç Nehri üzerinden sağlıyor. Bazı düzensiz göçmenler nehrin karşısına botlarla geçerken, bazıları da genişliğin yer yer 15 metrenin altına düştüğü nehirden yüzerek karşı kıyıya çıkıyor.

Göçmenler başta Üyüklütatar, Doyran, Elçili, Saçlımüsellim, Sığırcılı, Eskiköy, Kiremitçisalih, Gemici, Rahmanca, Hasırcı, Arnavutköy, Karayusuflu ve Ali Bey olmak üzere, 25 sınır köyünden de Yunanistan’a geçiş yapıyor. Hava şartlarının düzelmesiyle Ege’ye kıyısı olan Edirne’nin Enez ilçesinden Yunan adalarına geçişin artacağı öngörülüyor.

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Vicdanları sızlatıyor

BİLHASSA İDLİB’DEKİ ÇATIŞMALARIN ŞİDDETLENMESİ ÜZERİNE YOLLARA DÜŞEN SIĞINMACILARIN DRAMI KARŞISINDAKİ DUYARSIZLIK VİCDANLARI SIZLATIYOR.

Edirne’ye gelen düzensiz göçmenler 212 kilometrelik Türkiye-Yunanistan sınırında tabii sınır konumundaki Meriç Nehri’ni kullanarak, Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.

Avrupa’ya geçmek için Edirne’ye gelen düzensiz göçmenlerin sayısı hergeçen gün artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısını 130 bin 469 olarak açıkladı. Geçiş için Pazarkule Sınır Kapısına gelenlere “Buradan geçemezsiniz” diyerek izin vermeyen polisler Meriç nehrini geçmeleri tavsiyesinde bulunuyorlar.

Polis yol gösteriyor, kaçakçı taşıyor

Yunanistan’a geçme hayaliyle Edirne’ye akın eden mültecilere ilk kötü haber Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki polislerden geliyor: “Geçemezsiniz.” Polisler, bu kötü haberi verdikten sonra da mültecilere Meriç Nehri’ni geçmeleri tavsiyesinde bulunarak Doyran Köyü’nün Yunanistan tarafına geçmek için daha iyi bir yol olduğunu söylüyor. Aynı anda polislerin bulunduğu alana park eden bir insan kaçakçısı mültecilerle pazarlığa oturuyor. Bu kişi, mültecileri asker eşliğinde garantili olarak Yunanistan tarafına geçirdiğini gururla anlatıyor.

Buradan öteye yürüyün

Esenler Otogarı’ndan otobüsün son durağı olan Edirne Otogarı’na gelenler sınır kapısına kadar da ücret karşılığında minibüslerle yolculuk yapıyor. Pazarkule Sınır Kapısı’na 1 kilometre kala insanları bırakan şoför “Güvenlik önlemleri artırıldı, daha ileri götüremem, buradan yürüyün” diyerek geri dönüyor. Bırakılan yerin ötesi şantiye alanı ve nehir. Sağ tarafı ise uçsuz bucaksız tarlalar… Sınır kapısına ulaşmanın tek yolu ise uzakta görünen köprünün üstüne çıkıp ana yoldan gitmek. Ancak köprünün üstünde bekleyen polisler yolun kapalı olduğunu anlatarak gruba geri dönmesini söylüyor. AA ve siteler

Yunan kolluk kuvvetleri yanlış davranıyor

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Yunan kolluk kuvvetlerinin ve sorumlularının göçmenlere karşı davranışlarının uluslararası hukuka uymadığını, aşırı derecede kuvvet kullandıklarını, şiddet kullandıklarını ve insan onurunu, haysiyetini ayaklar altına aldığını gördük” dedi. Edirne - aa

Türkiye’ye verilen sözler tutulmadı

Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısını eleştirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sözcüsü Ankara’ya 2016 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasına uyulması gerektiğini belirtirken Kati Piri, “Türkiye hangi bölümüne uymalı? 2016’da vizelerin kaldırılacağı belirtilmişti; 2018’e kadar 6 milyar euro taahhüt edilmişti ancak fonlarda gecikme yaşanıyor, yeni fon öngörülmüyor; yeni fasılların açılması söz konusu bile değil; öte yandan 3 yılda sadece 25 bin mülteci yeniden yerleştirildi.” dedi.

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Yunanistan ve Erdoğan arasında karşılıklı suçlamalar

Yunanistan, polis kurşunuyla öldüğü ileri sürülen Suriyeli mültecinin görüntülendiği videoyu “Türkiye’nin propagandası” diye niteledi. Erdoğan ise Yunan polisinin 2 mülteciyi öldürdüğünü iddia etti. Sosyal medyada hızla yayılan ve Yunanistan sınırında polis kurşunuyla öldüğü ileri sürülen bir Suriyeli mültecinin görüldüğü videoya ilişkin Yunanistan’dan açıklama geldi. Twitter üzerinden bir açıklama yapan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, videonun yalan haber olduğunu belirterek medyayı da “Türkiye’nin propagandası olduğunu savunduğu bu tür paylaşımlarda oyuna gelmemeleri” yönünde uyardı.

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AB Sınır Polisi’nden operasyon

Avrupa Birliği, Türkiye’nin sınırlarını açmasının ardından Yunanistan sınırına yığılan ve Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmen akınını durdurmak için harekete geçti. Avrupa Sınır Kontrol Dairesi Frontex, Pazartesi günü yaptığı toplantının ardından Yunanistan sınırında acil operasyon düzenleme kararı aldı. Fansa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de, bu krizde Yunanistan ve Bulgaristan’ın yanında olduklarını açıkladı.