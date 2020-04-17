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17 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Ercüment Ovalı'dan 'Dornaz Alfa' açıklaması

17 Nisan 2020, Cuma
Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı Twitter hesabından ekibiyle yaptıkları çalışmanın geldiği aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ovalı kamuoyu ile paylaştığı açıklamasında ''Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

Ovalı, 15 martta başlayıp 5 nisanda proje haline getirdikleri Dornaz Alfa projesine ait paylaşımlarda bulundu.

Ovalı yaptığı paylaşımda geldikleri aşamaya ve çalışma sonuçlarıyla ilgili olarak 'Dornaz Alfa' ilacının Kovid-19 tedavi sürecinde önemli katkıları olabileceğine vurgu yaparak ''1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima teşekkür ederim.'' dedi.

Ovalı ayrıca ''Bu müjdeyi aslında Tübitak' in düzenlediği konuşmamda ilacin ismini vermeden soylemistim.. Youtube da izlerseniz göreceksiniz.'' ifadelerine yer verdi.

''Dornaz Alfa COVİD-19 Proje'' paylaşımı

Ovalı, ''15 martta başlayıp, 5 nisanda proje haline getirdiğimiz Dornaz Alfa projesine ait ilk sonucları 23 nisanda açıklayacağız.'' notuyla kamuoyua duyurduğu çalışmasına ilişkin bir görsel de paylaştı.

Söz konusu görselde ''Dornaz Alfa COVİD-19 Proje'' başlığıyla bir mesajlaşmaya yer veriliyor ve projenin Ovalı'nın belirttiği bilimsel çalışma formatına uygun olarak hazırlandığı aktarılıyor.

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Diğer yandan Ovalı, 16 Nisan'da yaptığı bir paylaşımda birlikte çalıştığı ekibin bir fotoğrafına yer vererek ''Günler, geceler boyu çalıştılar ve daha da çalışacaklar. Ülkemiz icin 3 gruba bölündük. Yarın dördüncü grup oluşuyor ve bu sefer bir ilaç üzerindeyiz. Gururla poz veren bu Türk  çocuklarina inanıyorum. Bağışık plazma, kök hücre,  Aşı ve virus spesifik T hucre grubu.''  açıklamasında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve bilim dünyasının Ovalı'nın projesine ilişkin görüş ve değerlendirmeleri merak ediliyor.

Haber Merkezi

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