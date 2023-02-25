Erdemir'den 600 milyon, Hektaş'tan da 50 milyon lira AFAD’a bağış

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesabına, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 600 milyon lira, Hektaş 50 milyon lira bağış yaptığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesabına, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 600 milyon lira, Hektaş 50 milyon lira bağış yaptığını bildirdi. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının (Erdemir) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "​​​​​​​Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimizi doğrudan etkileyen depremler nedeniyle İçişleri Bakanlığı AFAD hesabına şirketimiz tarafından 600 milyon lira tutarında bağış yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yönetim kurulu kararı, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Ülkemize geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." Hektaş'ın KAP açıklamasında ise "Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimizi doğrudan etkileyen depremler nedeniyle İçişleri Bakanlığı AFAD hesabına şirketimiz tarafından 50 milyon lira tutarında bağış yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yönetim kurulu kararı, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Ülkemize geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." bilgisi verildi. AA

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