Erdoğan, 1 yıl önce ‘riskli bölge’ ilanlarını kaldırmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, neredeyse tamamen yerle bir olan Antakya’nın 6 mahallesindeki bazı bölgelere ilişkin ‘riskli alan’ kararını, depremden tam 1 yıl önce 4 Şubat 2022’de kaldırdığı ortaya çıktı.

Gazeteduvar’ın haberinde, resmi açıklamalara göre can kaybının 38 bin 44’e yükseldiği depremlerin en büyük yıkıma sebep olduğu kentlerden Hatay’la ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremden tam 1 yıl önce 4 Şubat 2022’de, İskenderun’un 6 mahallesindeki bazı bölgeleri ‘riskli alan’ ilan eden kararı iptal etmiş.

5 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Erdoğan imzalı kararda şu ifadeler yer alıyor: “Hatay ili İskenderun ilçesi Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallerinde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesi hakkındaki 16/09/2013 tarihli ve 2013/5382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına... karar verilmiştir.” CHP’li Antmen, paylaşımına şu notu düştü: “Demek ki deprem kader değilmiş. Çünkü deprem cinayetleri de politiktir!”

Haber Merkezi