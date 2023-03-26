Erdoğan 3. kez aday olamaz

Gazeteci yazar Orhan Uğurluoğlu, Eski Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan ile görüşmesini köşesinde yazdı.

Uğurluoğlu, Algan’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü defa aday olup olamayacağı konusunda ne düşündüğünü sorduğunu belirterek Algan’ın cevabını şu şekilde paylaştı: “Erdoğan’ın üçüncü defa aday olamayacağı konusunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha önce dile getirmişti. Tecrübelerime dayanarak sizin söylediklerinizle ilişkilendirdiğimde üçüncü defa aday olamayacağını düşünüyorum. Ancak Meclis erken seçim yapar aday olması için. 3 Kasım 2002 seçimlerinde de Tayyip Bey milletvekili olabilir mi olamaz mı tartışması vardı. (...) İktidar ve muhalefet o zaman ‘seçime girer’ oyu verenler hakkında herhangi bir işleme gitmedi. 3 Kasım 2002’de ‘seçime girer’ diyenler hakkında suç duyurusunda bulunsalardı veya savcılık resen hareket etseydi bugün kimse farklı düşünemezdi. YSK hukuku kabul ederdi.”

Ankara - Recep Gören