Erdoğan: 7 şehit, 95 gazimiz var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı’nda şehit ve yaralı sayılarına ilişkin, “Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz’in 7 şehidi var, 95 askerimiz yaralandı. Suriye Millî Ordusu’nun 96 şehidi, 374 yaralısı var. 20 sivil şehidimiz oldu bizim bu arada, sivil yaralı sayımız da 187” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde TRT ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Erdoğan, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bunun yanında gazilerimize Rabbim’den şifalar diliyorum” ifadesini kullandı. Türk Silâhlı Kuvvetleriyle beraber Suriye Milli Ordusu’nun da bu mücadele yer aldığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: ”Suriye Millî Ordusu bizim silâhlı kuvvetlerimizle beraber can siperane bu mücadeleye girdi ve şu ana kadar onların da vermiş olduğu 96 şehit var. Bizim biliyorsunuz 20 sivilimiz, 7 asker şehidimiz var. Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz’in 7 şehidi var, 95 askerimiz yaralandı. Suriye Millî Ordusu’nun 96 şehidi, 374 yaralısı var. 20 sivil şehidimiz oldu bizim bu arada, sivil yaralı sayımız da 187. AA

Okunma Sayısı: 145

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.