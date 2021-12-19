Erdoğan’a destek dindarlarda da düşüyor

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin ‘dindar seçmen’ anketi sonuçları açıklandı.

Kasım ayında yapılan çalışmada, dindar seçmenlerin siyasî eğilim ve tercihleri, bu eğilim ve tercihlerin sebepleri ve yakın zaman içindeki seyri araştırıldı.

Araştırma, Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Elâzığ, Bingöl, Erzurum, Gaziantep ve Kocaeli illerinde ve İstanbul’un dindar seçmen yoğunluklu ilçelerinin belli semtlerinde 2 bin 424 kişi ile ve yüz yüze gerçekleştirildi.

gazeteduvar’ın haberine göre, araştırma sonuçları dindar bölgelerde Cumhur İttifakı’nın kayıplar yaşasa da önemli oranlarda desteğini koruduğunu gösteriyor: Cumhur İttifakı bu bölgelerde 9.6 puan düşüşle, (yüzde 14 kayıp) yüzde 68.1’den yüzde 58.5’a gerilemiş. Dindarlar Erdoğan’a kategorik olmasa da yüksek destek veriyorlar, yüksek destek vermekle birlikte yavaş da olsa Erdoğan’dan uzaklaşıyorlar. 2018: Yüzde 74.4. Bu pazar: Yüzde 62.2. Dindar seçmenlerde iktidara desteğin yüksek olmasına ve kopuşun Türkiye genelinden düşük olmasına karşın, iktidara yönelik eleştirel tutum da yaygınlaşmış durumda. Ekonomik sorunlar ve adaletsizlik en belirgin şikâyet konuları.

Haber Merkezi