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21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Erdoğan'a "İşçi tarafının 9 bin lira talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu

21 Aralık 2022, Çarşamba 13:00
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili olarak "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok beklentiyi gündemden çıkardıklarını, asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacaklarını vurguladı.

Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın; asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerde bulundu.

"Sırtımızda küfe var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücrete ilişkin görüşmesinin nerede yapılacağı konusundaki soru üzerine Erdoğan, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olacağını bildirdi.

Erdoğan, "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor."

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AA

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