Erdoğan’a İsrail daveti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar’ı kabulünde iki ülke arasında yakın zamanda ısınan bağların bir göstergesi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkesine davet etti.

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a güven mektubunu sundu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Büyükelçi Torunlar’ı kabulünde iki ülke arasında yakın zamanda ısınan bağların bir göstergesi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkesine davet etti. Herzog, “Hepimizin iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için çalışacağına eminim” dedi. Herzog, iki ülkenin ilişkileri onarmaya ve 10 yıldan uzun süredir devam eden diplomatik sürtüşmeyi sona erdirmeye başlamasından sonra, 2008’den bu yana Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrail lideri olmuştu. İsrail ve Türkiye Ağustos ayında karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı almış, Benyamin Netanyahu Kasım ayındaki seçimin ardından Başbakan olduktan sonra, Erdoğan ile iki ülke ilişkilerini geliştirmeye devam etme konusunda anlaşmıştı.

Ortadoğu’da gerilimin tırmanma endişesi

Netanyahu’nun Aralık ayında milliyetçi ve dinci bir koaliyonla yeniden iktidara gelmesi, Filistinliler ile Batılı ve Arap müttefikleri arasında, Ortadoğu’da gerilimi tırmandırabileceği endişesi meydana getiriyor. Türkiye de geçen hafta İsrail’in yeni aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Kudüs’te, İslam’ın üçüncü Yahudilik’in en kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa’ya yaptığı ziyareti kınamıştı. İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian da Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sunmuştu.