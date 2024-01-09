Erdoğan’a İstanbul’a ihanetin çetelesi soruldu mu?

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Erdoğan’ın 2017’de Kadim şehir olarak tanımladığı İstanbul için kullandığı “ Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum.” sözlerini hatırlatarak, “Bugüne kadar kimse, sayın Cumhurbaşkanı’na “İstanbul’a ihanet’in çetelesi”ne dair bir soru yöneltmiş midir? “ dedi.

Taşgeitren,” “İhanet”i yeterince konuşsaydık...” başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanı, “ihanet” tanımlamasına gelirken bir “Çetele”den yola çıkmış mıdır, 2017’den sonra “Bugüne kadar İstanbul’a ihanette kimin ne kadar payı var, bizim bu işteki sorumluluğumuz ne?” gibi bir çalışma yaptırmış mıdır?” Haber Merkezi

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