Erdoğan’a seçim güvenliği çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seçim güvenliğine ilişkin çağrıda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seçim güvenliğine ilişkin çağrıda bulundu. Davutoğlu, “Sizin öncelikli göreviniz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, meseleye doğrudan müdahale olarak 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerin demokratik ortamda yapılacağına dair güvence vermenizdir. Toplumu, açık bir şekilde tahrik eden ve toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı şartlandıran açıklamalara son vermenizdir… Ya milli iradeye saygı gösterecek ya da milli iradeye sekte vurmaya çalışan bir siyasi akıbet ile karşı karşıya kalacaksınız. Hepimiz faniyiz. Geride böyle büyük, kara leke bırakmayın” dedi. Ankara - Anka

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