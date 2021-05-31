Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Koronavirüs salgını kapsamında alınacak yeni tedbirlerin kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Bir buçuk yıldır dünyayı ve ülkemizi esir alan salgınla mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye, dünyada milli gelirine oranla halkına en yüksek miktarda destek sağlayan ülkelerin başında gelmektedir.

Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin, ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur.

YERLİ AŞI MESAJI

Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTech, Sinovac ve Sputnik V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık içindeyiz. İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız.