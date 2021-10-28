Erdoğan artık kaybetme sebebi

MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son anketi değerlendirdi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, dünkü köşe yazısında Kulat ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Erkin’in aktardığına göre Kulat, 5 bin 750 kişiyle yüz yüze bir çalışma yaptıklarını söyledi ve “Daha önce AKP’nin oy alma nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı bugün kaybetme nedeni Erdoğan gözüküyor. Kızgınlık ve küskünlük var” dedi. Erkin, yazısına şöyle devam etti: “Kurulduğu günden bugüne herhangi bir ya da birkaç seçimde AKP’ye oy verdim diyen seçmene soruldu. Önümüzdeki ilk seçimde AKP’ye oy verme davranışınız nasıl olacak? İki bin 382 kişi kesinlikle oy vermeyeceğini söylüyor. Yani yüzde 56… Peki neden? Yüzde 49’ı ‘’Kızdırdılar’, yüzde 33’ü ‘Üzdüler’, yüzde 11’i de ‘küstürdüler’ yanıtını vermiş. Mehmet Ali Kulat, yaptıkları saha çalışmasında ortaya çıkan tabloyu değerlendirirken şu cümleyi kurdu: “AKP’li yetkililer bize teşekkür etmeli ama kızacaklardır. Çünkü… Neden küstükleri ya da kime küstükleri ankette ortaya çıktı.”

Haber Merkezi