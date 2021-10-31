Erdoğan - Biden görüşmesi devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki temasları çerçevesinde, ikili görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşmesi TSİ 12.15'te başladı. Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." cevabınıı verdi. Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. AA

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