Erdoğan - Biden görüşmesi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme sona erdi.

Erdoğan - Biden görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı ve Beyaz Saray'dan açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki temasları çerçevesinde, ikili görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. AA

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