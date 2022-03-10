Erdoğan - Biden görüşmesinde hangi konular gündeme geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da doğrudan karşılıklı konuşma imkanı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımı ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini ifade ederek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.