Direniş Çadırı Platformu, İsrail’e olan ticaretin ve ilişkilerin tamamen durdurulması talebiyle Sultanahmet’ten Ayasofya’ya yürüyüş düzenledi.
İsrail ile ticareti kes, gemileri durdur
Burada yapılan açıklamada, “İktidar, siyonist İsrail’le ilişkileri geçici ve süreli değil, tamamen kesmelidirler. Siyasî iktidar, bu hususlarda samimi ve gerçekçi adımlar attığı ölçüde Filistin meselesinde konuşma hakkına sahiptir. Bunları yapmadığı takdirde yapılan konuşmalar hamasetten öteye gitmemektedir. Bizler Filistin dostları olarak herkesi hamaseti bırakmaya ve vazifesini yapmaya davet ediyoruz” denildi.
Eylemciler, “Erdoğan, BOTAŞ’ın vanasını kapat” sloganı attı.
İstanbul - Anka