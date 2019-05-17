Erdoğan’dan AKP’li vekile: Daha sana anlatamamışız ki, işimiz zor

Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan yazısında tartışmalara sahne olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini işledi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “CHP’nin stratejisi ve kabine değişikliği söylentileri” başlığıyla yayımlanan yazısında “Siyasetin bir matematiği var. Netice itibarıyla en çok oyu alan kazanacak. Ama bir de matematiğe sığmayan siyasi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nedenle ışı sıkı tutuyor. CHP de işin farkında” ifadesini kullandı. Selvi şöyle devam etti: “O nedenle iki parti de artı bir oyun hesabını yapıyor. Erdoğan, ‘Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakılmayacak. Yüz yüze görüşülecek, gönüllere girilecek’ diyor. Öncelikli olarak hemşeri dernekleri mercek altına alınmış durumda. Ancak burada asıl sorun şu: Hemşerilere ulaşılacak ancak onlara ne söylenecek?, Ekonomi ne olacak? Bir zarftan çıkan 4 oydan biri geçerli sayılırken diğer üçü neden geçersiz oldu?, Hırsızlık diyorsunuz, peki bu hırsızlığı kim yaptı?

Seçimde YSK’nın kararı da oylanacak

AKP bu sorulara ikna edici cevaplar üzerinde çalışıyor. Temel bakış açısını yansıtması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir milletvekili arasında geçen diyaloğu yansıtmak istiyorum: “Milletvekili: İstanbul seçimlerini neden kazanamadık, bunun çok iyi analiz edilmesi lazım. Erdoğan: Ooo işimiz zor. Daha sana anlatamamışız ki... Biz kazanamadık değil, biz haksızlığa uğradık.” Tabii önemli olan, İstanbul seçmeni ne diyecek? Seçimlerin iptali bir mağduriyet olarak mı görülecek yoksa oyların çalındığını mı düşünecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi AK Parti’nin haksızlığa uğradığı kanaatine mi ulaşacak, yoksa mazbatası alınan İmamoğlu’nun mağdur olduğunu mu düşünecek? İstanbul’da sandığa sadece adaylar ya da partiler girmeyecek. Büyük ölçüde YSK kararı oylanacak. YSK’nın gerekçeli kararı bu soruların bir bölümüne ışık tutacak. YSK’nın gerekçeli kararının yazımının tamamlandığı ancak ret oyu veren 4 üyenin muhalefet şerhlerinin beklendiği söyleniyor. Muhalefet şerhleri ile tartışma yeniden alevlenirse şaşırmayın.