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15 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Erdoğan'dan "Ben de aşı oldum" paylaşımı

14 Ocak 2021, Perşembe 18:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı olan sağlık çalışanı sayısının Türkiye genelinde 300 bine yaklaştığını bildirdi. 

Erdoğan, yaklaşık 25-30 milyon doz daha Kovid-19 aşısının geleceğini söyledi. 

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum. (Kovid-19'la mücadele) Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, bu süreçte ortaya konan gayret karşılıksız kalmayacaktır. Bilim Kurulu'nun belirlediği bir takvim var. İlk etapta gelen aşı miktarı belli, ardından 25-30 milyon doz aşı daha gelecek." 

'Bunu Çin'den gelen aşılarla 50 milyona tamamlayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşısı yaptırmasının ardından aşının hayırlara vesile olmasını diledi ve aşıların süratle gelmesiyle hastanelerdeki aşı odalarında kampanyanın yaygınlaştırılacağını belirtti.

Aşı konusunda olumsuz kampanya sürdürenler olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki aklıselim sahibi milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir ve bilimin, irfanın ışığında benim milletim özellikle şu koronavirüs belasının olduğu dönemde aşıyla bunlara en güzel cevabını verecektir. Rabb'im sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde milletimi sağlıklı bir geleceğe kavuştursun. Biz de devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne imkan varsa seferber etmiş durumdayız. İnşallah bu 3 milyonla arkasından zaten bir 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin'den gelen aşılarla 50 milyona tamamlayacağız. Böylece ihtiyacımız ne ise bu ihtiyacı süratle gidermek suretiyle de bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunların hiçbirinde zorunlu bir adım yoktur, hepsi gönüllülük esasına dayalıdır ve Bilim Kurulumuzun da yapmış olduğu çalışmalar ışığında bu sürdürülmektedir. Tekrar değerli hocama teşekkür ediyorum, hemşirelerimiz ve tüm sağlık elemanlarımızla teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ben de aşı oldum" paylaşımı

Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Ben de aşı oldum" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşısı yaptırmasının ardından Twitter hesabından, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." paylaşımında bulundu.

AA

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