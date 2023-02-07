Erdoğan, Gül ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü. Görüşmede Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları ele alındı.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinde, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile telefonda görüştü.
Görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
AA