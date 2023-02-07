Erdoğan, Gül ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü. Görüşmede Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları ele alındı.

"3549 vefatımız, 22168 yaralımız var" - 10 ili kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararı alındı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinde, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile telefonda görüştü. Görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. AA

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