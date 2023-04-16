Erdoğan halkın gerçeklerinden kopuk

Dr. Gülfem Saydan Sanver, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi içinden çıktığı sınıfın dertlerine dahi uzak kaldığını ve zamanın ruhunu okuyamadığını söyledi.

Siyasal iletişim uzmanı Dr. Gülfem Saydan Sanver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü siyasetle ilgili, “Eskiden başörtüsü gibi temel hak ve özgürlüklerden bahsederdi, artık onlardan da bahsedemiyor. Başörtüsü konusunun da eskisi kadar prim yaptığını, genç muhafazakâr seçmende çok da etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onlar bunu rahatça kullanabilecekleri bir ortamda büyüdüler. Dolayısıyla bu onlar için bir lütuf değil, verili bir durum. Başörtüsüyle kamusal alana çıkmak belli bir dönem bir seçmen grubu kadın için çok değerliydi. Onların artık arzu ettikleri başka bir şey var; örneğin çocuklarının işe girebilmesi. Cumhurbaşkanı başörtüsünü kamusal alana çıkarabildi ama hâlâ toplumsal bir barışmayı, bunun normalleşmesini tam olarak yaşatamadı” dedi.

Kendi dünyalarına hapsolmuş durumdalar

Erdoğan’ın kendi içinden çıktığı sınıfın dertlerine dahi uzak kaldığını ve zamanın ruhunu okuyamadığını ifade eden Saydan Sanver, şöyle devam etti: “O hâlâ ilk seçimde kazandığı vaatleriyle kaldı ama Türkiye değişti, toplum değişti. Oy verme davranışının bir bölümü sınıfsal dayanışmadır. Bu insanlar sadece kültürel değil, ekonomik bir sınıfın temsilcisi olarak iktidara geldiler. Gelinen noktada, içinden çıktıkları o sınıf kentsel dönüşümlerle, barınma sorunu ve açlıkla mücadele ederken, kendileri bambaşka bir yerde. Artık o sınıfa erişimleri de olmadığını anlıyoruz. Tamamen kendi dünyalarına hapsolmuş durumdalar.”

Vaatleri ancak yardım politikaları

Konuyla ilgili Bekir Ağırdır’ın yorumu şöyle oldu: “AK Parti en azından 2013’ten beri artık kitle partisi değil. Şu anda hedef çoğalmak değil, safları sıklaştırmak. Öncesinde sınıfsal olarak da, kültürel kimlik olarak da çoğalmayı hedef alan bir strateji peşindeydi. Bunu hedefliyorsanız her sınıfın dertlerine dair vaatlerde bulunup politikanızı çeşitlendirebilirsiniz. Bugün kendi alanını çerçevelemiş durumda; onun içinden yapabileceği kampanya belli. Vaatleri ancak yardım politikaları ve sadece ekonomi. Orada bile yapısal reform önerileri yok.” Ağırdır sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın, yerkürenin değişmesinden ötürü gıda krizi, kuraklık, içme suyu krizi çok net kapımızda. Bunu bile kendine dert edinip bir vaat üretmemiş.”

Haber Merkezi