Erdoğan Herzog’la Aksa’yı konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Herzog ile görüşmelerinde, bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade etti. Filistin’de, İsrailli bazı radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olayların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini vurguladı. AA

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