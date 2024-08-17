Erdoğan’ı övdü, görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmayla gündem olan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin emekliye sevk edildi.
Karar, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden emekliye sevk edildi. Çetin’in yerine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı atandı. Çetin konuşmasında “Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı devletlerinizin buyurdukları gibi, biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Başkomutanım, Türkiye Yüzyılı’nda biz de aziz şehitlerimizin yolunda bayrağa sarılmaya hazırız” ifadelerini kullanmıştı.
Haber Merkezi