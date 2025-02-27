Erdoğan’ın AB açıklaması tartışılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa Birliği’ni (AB) ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir” açıklaması, tartışmalara yol açtı.

AB Türkiye ile güçlü ilişki kurmak istiyor

AB yolu açılır mı? Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren TEPAV AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp, Türkiye- AB ilişkilerine yönelik, “Türkiye, asker sayısı olarak NATO’nun içinde ikinci büyük ülke. Türkiye’de savunma sanayi altyapısı daha iyi gelişmiş durumda. Onun için içinde bulunduğu durumdan biz kurtarırız diyor ama maalesef içerideki demokrasi, insan hakları ve özellikle hukukun üstünlüğündeki gerileme ve çok da değişken bir dış politika nedeniyle Avrupa Birliği, Türkiye’ye güvenmiyor” dedi. Ankara - Anka

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