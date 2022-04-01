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2 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Erdoğan’ın kankası Ethem Sancak’tan tuhaf sözler

01 Nisan 2022, Cuma
İktidara yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansına katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sancak, Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğiyle iktidara geldiklerini açıkladı. Gazete Duvar’ın haberine göre Sancak, “Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik” dedi.

Haber Merkezi

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