Eski AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, 12punto’da “Özge Uzun ile Filtresiz” programına katıldı.

Külünk, ekonomik sıkıntılardan söz ederek, “Sayın Erdoğan emekçinin, işçinin, esnafın, dar gelirlinin, çiftçinin, köylünün her an yanında duran abisiydi, kardeşiydi, ‘Bizim Erdoğan’dı, ‘Bizim Tayyip’ti. Burası en güçlü stratejik noktaydı” diye konuştu. Servet sahiplerinin servetlerini AK Parti’nin istikrar döneminde katladığını söyleyen Külünk, “AKP sayesinde zenginleşmiş çevrelerin, dar-elit çevrelerin ki bunların diğer AK Parti öncesi zenginlerden hiçbir farkı yok” dedi. Külünk şunları söyledi: “31 Mart’tan sonra sayın Erdoğan’ın sosyolojisi eriyor. Sayın Erdoğan sizin bu sorduğunuz soruyu kendisi sormak ve cevaplamak zorunda, çünkü sokak artık, ‘Cumhurbaşkanımız çok iyi, etrafı çok kötü’ cümlesini aştı. Üzülerek ifade ediyorum; 3-4 sene evvelki Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güven aşağı doğru iniyor.” Haber Merkezi

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