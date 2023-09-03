Erdoğan’ın vaadi de havada kaldı

İktidara yakın Memur- Sen; Kamu Hakem Heyeti’nin kararına “Emeği ve emekçiyi önemseyen Türkiye misyonunu görmezden gelmiştir”; kamu işvereni olan hükümete de “Sabit gelirliler de son yıllarda yüksek enflasyon altında ezilmektedir” eleştirilerini yöneltti.

Memur- Sen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vaadinin de uygulamaya geçmediğini vurguladı ve “En düşük kamu görevlisi maaşı/ücretinin 22 bin liraya çıkacağına ilişkin açıklamaların tam anlamıyla hayat bulmadığı ve bu ödemenin emeklilere yansımaması nedeniyle kamu görevlisi ve emeklisi arasındaki bağın kopartıldığına dikkat çekilmiştir” şerhini düştü. Ankara - Anka

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