Erdoğan’ın yeğeninden Akit çalışanı Alan’a manidar not

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ömer Erdoğan, Cuma namazı çıkışı bir grubun saldırısına uğrayan Yeni Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Akit TV yayınında “O hizaya gelmeyen omzu çatal bıçak seti apoletli generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan’ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar” demesinin ardından sopalı saldırıya uğrayan Yeni Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Ömer Erdoğan Facebook’ta paylaşımda bulundu: “Geceye Bir Not: ‘Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Sopadan Geçirilmiş...’” Gelen tepki yorumları üzerine Ömer Erdoğan şu karşılığı verdi: “Bu bir haber notu. Bunu biz, gazeteci lisanı ile değil ancak kendi edebiyat sanatı lisanımız ile not edebiliriz. Gerek edebiyat dili ve gerekse Türkçe deyimler/kavramları ile ilgili Dil Tarih Kurumunun imkânlarını kullanmak öğretici olabilir. Hepinizi seviyorum.”

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