Erdoğan: Kararı tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin iş insanı Osman Kavala’nın dosyasını AİHM’e havale etmesini eleştirdi.

Erdoğan, “Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Biz, kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır” dedi. Haber Merkezi