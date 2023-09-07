'Erdoğan KKM’den vazgeçti'

Balevent: Açıklanan ekonomik program hedeflerini biraz daha beklemek gerekir.

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Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Cem Balevent, açıklanan ekonomik programla hükümetin hedefi olan Türkiye Yüzyılı için biraz daha beklemek gerektiğini söyledi.

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Profesör Başlevent, bir süredir Merkez Bankası tarafından KKM’den çıkışla ilgili işaretler verildiğini ancak bu sözlerin Cumhurbaşkanı’nın ağzından duyulmasının sürpriz olduğunu ifade etti.

Başlevent, “Cumhurbaşkanı seçimden neredeyse iki ay sonra KKM’nin devam edeceğini açıklamıştı. Bu nedenle KKM’nin miadını doldurduğu şeklindeki cümleleri Cumhurbaşkanı’nın ağzından duymak şaşırtıcıydı biraz. Zira müthiş bir enstrüman gibi lanse ediliyordu şu zamana kadar. Peki KKM enstrümanı nasıl tasfiye edilebilir? Çok muhtemelen Türk Lirası faizlerini arttırarak bunu yapacaklar” dedi.

Haber Merkezi